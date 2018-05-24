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24 Mayıs 2018 10:08

Vali Sonel, sporcularla buluştu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Türkiye Rafting Şampiyonasında yarışmak üzere kente gelen sporcularla iftarda bir araya geldi.

Vali Sonel, sporcularla buluştu

24 Mayıs 2018 10:08


Vali Sonel, Tunceli’de ilk defa yapılacak olan Türkiye Rafting Şampiyonasında yarışmak için çeşitli illerden gelen yaklaşık 400 sporcuya iftar yemeği verdi. Belediye tarafından kurulan iftar çadırında düzenlenen yemeğe Vali Sonel’in yanı sıra Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş, hakemler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.


Vali Sonel, iftar yemeğinde Munzur Çayında yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonasında katılmak için gelen sporcularla yakından ilgilenerek kendilerine yarışlarda başarılar diledi.




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