Vali Sonel, terörle mücadelede nöbetteki kahramanlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı nedeniyle Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak,İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürümüz Doğu Ateş’le birlikte Jandarma ve Polis Özel Harekat Timlerinin görev yaptığı karakol ve noktalara ziyaret yaptı.

İlk olarak merkeze bağlı Kocakoç ile Nazımiye ilçesine bağlı Kıl Köy ve Şehit Mehmet Jandarma Karakollarında kahraman JÖH’lerle bayramlaşan Sonel, daha sonra Ovacık ilçesindeki Karaoğlan Jandarma Karakolu’ndaki JÖH’lerle de bir araya geldi.Ardından Sonel ve beraberindekiler Hozat ilçesinde Buzlupınar Jandarma Karakoluna geçerek görev başındaki JÖH’lerle bayramlaşıp, il merkezine hakim tepelerde güvenlik hizmeti yürüten 4 özel harekat kontrol noktalarındaki PÖH’lerin de bayramını kutladı.

Son olarak kentin giriş ve çıkışlarındaki Pülümür-Ovacık-Mazgirt Yolu güvenlik kontrol noktalarını da ziyaret eden Sonel, hem güvenlik güçleriyle hem de yoldan geçen vatandaşlarımızla bayramlaştı. Vali Sonel, bayramlaşma sırasında sürücülere uyarılarda bulunup İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyasına da dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin vatandaşlarımızın huzur ve güveni için her türlü güvenlik tedbirini aldığını dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Karakollarımızda ve özel harekat kontrol noktalarında görev yapan kahraman jandarmamız ve emniyetimizle bir araya gelerek bayramlaştık. Onlar için ne yapsak azdır. Devam eden terörle mücadelede askerimizin ve polisimizin moral ve motivasyonu yüksek olduğunu gördük,çok sevindik. Başta Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teröristle mücadelede verdikleri destekler ve moral motivasyon bizler için çok önemli.Bu kararlılık ve yüksek moral, motivasyon kentimizi terörden arındıracak, vatandaşlarımız, ülkemiz huzur içinde aydınlık geleceğe yürüyecek. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun"dedi.