Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu yapımına 2018 yılında başlanacağını, Munzur Vadisine yapılması planlanan baraj ve HES’lerden vazgeçilmesiyle ilgili önemli gelişmeler olabileceğini söyledi

Tunceli’de Ahilik Haftası kutlama programı, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını TTSO Başkanı Hıdır Belice yaptı. Tunceli esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Belice, sorunların çözümü konusunda verilen desteklerden dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etti.

Programda, Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğancan Özsel’de Ahilik teşkilatının tarihi ve mesleki önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

"Bir ve beraber olursak başaramayacağımız şey yok"

Esnafların kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, “Hem şu an görev yaptığımız Tunceli’de hem de daha önceki görev yerlerimizde esnaflarımızın yanında olmaya çalıştık. Bizler Tunceli ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde daha önce yapılanların üzerine neler koyabilirizin çalışması içindeyiz. Belediye yeraltı çarşısını hem kent meydanı hem de oradaki esnaflarımızın kullanacağı şık bir hale getireceğiz. Bunun için çalışmaya başladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, bakan yardımcımıza, Milletvekilimiz Azmi Ekinci’ye teşekkür ediyorum. Onların sayesinde 600 vatandaşımızın sözleşmesi uzatıldı. Yine milli eğitim camiasında çalıştırılmak üzere İş Kur’dan 145 kişilik alım gerçekleştirilecek. Elazığ ve Malatyalı iş adamları ve özel bir firmanın destekleri ile Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak tekstil atölyesinde ilk etapta 100 hanım kardeşimiz çalışmaya başlayacak. Bunların servis ve öğle yemeklerini biz sağlayacağız. Yine atölyeyi kuran işletmeye de bir yıl kira yardımında bulunacağız. Bir ay içinde başlayacak projenin ileri ki aşamalarında çalışan kadın sayısını 400’e çıkaracağız. Bunlar bizi heyecanlandıran şeyler. Bir ve beraber olursak başaramayacağımız şey yok. Tunceli’yi eğitimiyle, güzellikleriyle analım istiyoruz. Dağdaki teröriste güvenlik güçlerimiz gerekeni yapıyor. Bizler de halkımızla iç içe yan yana bir olarak bu işleri beraber yürüteceğiz” dedi.

Tunceli-Erzincan yolu müjdesi

Ahilik Haftası nedeniyle müjde vermek istediğini söyleyen Vali Sonel, “Yıllardır çözülmeyen Pülümür yolu çözüme kavuştu. Biliyorsunuz Temmuz ayının sonuna doğru İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilimize gelmişti. Kendisi bize her konuda destek veriyor. Fatih Tek başkanımız, Mustafa Ataş başkanımız ve Gürsel Erol beyle birlikte ne yaparsak yapalım eğer Pülümür yolunu çözemezsek bu işlerin üstesinden gelemeyiz demiştik. Şimdi bu yol öncelikli yol kapsamına alındı. Bu anlamda bizlere destek veren başta sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, içişleri bakanımız ve kabinenin tüm bakanlarına Tunceli adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu önümüzdeki yıl Mayıs ya da Haziran ayında yapılmaya başlanacak. Yine Nazımiye ilçe yolu ile Hozat-Çemişgezek arasındaki yol da yapılacak. Tunceli-Erzincan yolu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayan en kısa karayolu. Bunun yapılacak olması hepimizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

"HES’le ilgili önemli gelişmeler var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun kenti ziyaret ettiğini de hatırlatan Vali Sonel, “Kendisine 4-5 proje sunduk. Sağolsun hepsini destekledi. Tunceli’yi çiçek gibi yapacağız demişti. Bunu hep beraber, işbirliği halinde yapacağız. Munzur üzerindeki baraj ve HES’lerin olmaması için bakanımızla görüştük. Bu konuda önemli gelişme var. İnanç merkezi, Türkiye’nin en temiz suyuna sahip Munzur bizim için çok önemli. Burada baraj ve HES yapılacağına Aliboğazı’na yapalım” diyerek sözlerini tamamladı.

Yılın ahisi seçilen Rabia Polat’a Vali Sonel, Yılın kalfası seçilen Hülya Keskin’e plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, yılın çırağına plaketini ise, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek verdi.

Vali Sonel’ede esnafa verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi verilmesiyle program sona erdi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in yanı sıra , Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Yusuf Cengiz, kurum amirleri, esnaflar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.