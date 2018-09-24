İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Sonel, vatandaşlara aşure ikram etti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, meydanda vatandaşlara aşure ikram etti.


Tunceli'de valilik ve belediye tarafından Muharrem oruçlarının bitmesi nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Belediye Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure ikramına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Alevi Dedeleri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu programda dua etti etti.


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Alevi Dedesi Uğurlu, vatandaşlara hazırlanan aşureyi ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.