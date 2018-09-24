Vali Sonel, vatandaşlara aşure ikram etti

Tunceli'de valilik ve belediye tarafından Muharrem oruçlarının bitmesi nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Belediye Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure ikramına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Alevi Dedeleri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu programda dua etti etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Alevi Dedesi Uğurlu, vatandaşlara hazırlanan aşureyi ikram etti.