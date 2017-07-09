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09 Temmuz 2017 16:38

Vali Sonel, vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Vali Sonel, vatandaşlarla bir araya geldi

09 Temmuz 2017 16:38


Tunceli Valisi Tuncay Sonel, merkez Alibaba, Yeni Mahalle, Moğultay ve Atatürk Mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. Öncelikle mahalle muhtarlarından mahalle ile ilgili sorunları dinleyen Vali Sonel, daha sonra vatandaşlar bir araya gelerek sohbet etti.


Dile getirilen konuları yerinde inceleyen Vali Sonel, taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Özellikle yetim, öksüz çocukları ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Vali Sonel, “Vatandaşımızı evinde ziyaret ederek onlarla yüz yüze gelip sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemeyi çok önemsiyoruz. Sorunları yerinde inceleyip vatandaşımızla yüz yüze görüşünce meseleleri çözmek şüphesiz ki kolaylaşıyor. Yaptığım ziyaretlerde görüyorum ki vatandaşımızın evinin kapısı da gönlünün kapısı da bizlere sonuna kadar açık. Kardeşlerimizin bize göstermiş oldukları bu teveccühlerini kıramayız. Bu sebeple onları daha fazla dinlemeye ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.




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