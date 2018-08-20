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20 Ağustos 2018 19:45

Vali Sonel;"Birlik beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Kurban Bayramı mesajında birlik ve beraberlik içerisinde aşılamayacak hiçbir engel olmadığını söyledi.

Vali Sonel;

20 Ağustos 2018 19:45


Kurban Bayramı nedeniyle Vali ve Başkan Vekili Tuncay Sonel mesaj yayınladı.


Vali Sonel açıklamasında;"Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Birlik beraberlik içerisinde, mutlu, güvenli, huzurlu, sağlıklı ortamların hayatımızın her gününe taşındığı sürece, millet olarak varamayacağımız hedef, aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır"dedi.


Bayramın üzüntüye dönüşmemesi adına tatil bölgelerine ve ailelerini ziyaret etmek için memleketine gideceklerin trafik kurallarına uymalarını isteyen Sonel, aynı şekilde dönüş yolunda da dikkatli olunmasını istedi.




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