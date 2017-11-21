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21 Kasım 2017 15:28

Vali Sonel’den 2 bin istihdam müjdesi

Önümüzdeki yılın 19 Mayıs tarihine kadar bin 62 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapılmasını planladıkları çalışmalarla kentte yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacaklarını aktardı.

Vali Sonel’den 2 bin istihdam müjdesi

21 Kasım 2017 15:28


Tunceli’nin ekonomi potansiyelini değerlendirme ve devam eden yatırımların istişaresinin yer aldığı toplantının ikincisi valilikte gerçekleştirildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in başkanlık yaptığı toplantıda yen bir yatırımcıyla yeni bir tekstil atölyesi için sözleşme imzalanacağı belirtildi.


Tek amaçlarının Tunceli’de yaşayan vatandaşlara daha güzel hizmetler sunmak olduğunu aktaran Vali Tuncay Sonel," İlk toplantıda ilimizde ekonomik gelişimin sağlanması için bir takım kararlar alınmış. Bunlardan bir tanesi ilimizin 5’den 6. bölge kategorisine alınması. Bunu ilk aylarda Organize Sanayi Bölgesine yatırım yaparak aştık. 3 yatırımcı bulduk. Birinci yatırımcımızla tekstil atölyesinin açılmasına ilişkin çalışmalar yaptık ve kararlaştırdığımız gibi 29 Ekim’de 150 hanım kardeşimiz tekstil atölyesinde işe başladı. 1 Aralığa kadar da 100 vatandaşımızı daha alacağız. 19 Mayısa kadar kendimize hedef koyduk. İlimizin plakasıyla da birleştirerek bin 62 vatandaşımızın çalışacağı bir kapalı mekan oluşturacağız. Havalar düzelir düzelmez çalışmalara başlayarak 19 Mayıs 2018 tarihi itibariyle tekstil atölyemizi tamamlanmış olacağız” dedi.


Yine bir yatırımcının daha Tunceli’ye geldiğini aktaran Vali Sonel," Kendisi bugün Tunceli’de, sözleşmemizi yapıp ilk etapta 162 kişinin alınacağı ve sonrasında bu sayının 500’e çıkacağı bir tekstil atölyesi daha açacağız. Üçüncü yatırımcımızla da çalışmalarımız devam ediyor. Onun yanında iki alanda daha çalışmalarımız sürüyor. Tamamladığımız zaman ilimizde yaklaşık 2 bin vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Açılan iş yerlerimizde çalışan vatandaşlarımızın bir yıllık yemek ve yol ücretlerini Valilik ve belediye olarak karşılayacağız. Bunları da yatırımcılarımızı ilimize çekmek için yapıyoruz" diye bilgi verdi.


Toplantı, kamu kurum temsilcileri ile yatırımcıların önerilerin alınmasıyla sona erdi.




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