Vali Sonel’den, boyacılara yüz güldüren jest

Hediyeleri alan 1’i kadın 8 boyacının yüzleri güldü.

1 yıl önce atandığı Tunceli’de, bölge halkının sevgisini kazanan Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, örnek bir harekete daha imza attı. Daha önce tüm yetim, öksüz ve engellileri tespit ederek dileklerini yerine getiren Vali Sonel, şimdi de kentte ayakkabı boyacılığı yapan 1’i kadın 8 kişi bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine Vali Sonel, özel kıyafet ve boyacı sandıkları yaptırarak sürpriz yaptı. Boyacılık yapan 8 kişiye sandıklarını teslim eden Vali Sonel, eline fırçayı alarak kendi ayakkabısının da tozunu aldı.

Vali Sonel, "Boyacılık yaparak geçimini sağlayan 8 boyacı kardeşimizin derme çatma ve kötü görünüm sergileyen boya sandıklarını daha modern ve daha şık bir görünüme kavuşturmak istedik. Bu sayede hem bu vatandaşlarımızın ekonomik açıdan gelirlerini yükseltmek hem de bu sandıkların ilimize yakışır bir görünümde olmasını istedik. Sandıklarımızı bugün sahiplerine teslim ediyoruz. Boyacı esnafımıza hayırlı olsun. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum" dedi.

"Gerçekten çok mutlu oldum"

12 sene sonra ilk defa güzel bir boyacı sandığına sahip olduğunu dile getiren Gülşen Temur, "12 senedir bu işi yapıyorum. İşimin zorlukları çok fazla. Bayan olarak bu işi yaptığım için kimi bana kızdı kimisi de takdir etti. 12 senedir bir Allah’ın kulu sandık alalım veya başka konuda destek olalım demedi. Allah razı olsun. Sayın Valimiz düşünmüş ve almış. Gerçekten çok mutlu oldum. 12 senedir ilk defa güzel bir sandığım oldu" diyerek duygularını anlattı.

Boyacılardan Hıdır Uygur ise "25 senedir bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu iş sayesinde ailemi geçindiriyorum. Valime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce kimse bize sandık ve yer vermedi" ifadelerini kullandı.

Boyacıların kapalı yer isteğiyle ilgili Vali Sonel, ayrıca yer temin etme sözü de verdi.