Vali Sonel’den esnaf ziyareti

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı ile birlikte Moğultay Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sonel, İş yerlerini tek tek gezip esnaflarla sohbet etti. Belediye tarafından yeni yapılan Çay Keyfi Sokağındaki esnaflara giden Sonel, onlarla çay içip, muhabbet etti.

Esnaflar, eskiden virane bir görünüm sergileyen sokağın yenilenip modern bir görünüme kavuşturmasından dolayı Sonel’e teşekkür etti.

Devlet, vatandaş kucaklaşmasının önemine dikkat çeken Vali Sonel,"Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için önemli ve değerlidir. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunların çözümü, daha mutlu ve huzurlu bir yaşam için gerekli. Bize düşen en büyük sorumluluk, vatandaşlarımızca dile getirilen sıkıntıların giderilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak”dedi.