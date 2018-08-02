Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 18:14

Vali Sonel’den esnaf ziyareti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

Vali Sonel’den esnaf ziyareti

02 Ağustos 2018 18:14


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı ile birlikte Moğultay Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sonel, İş yerlerini tek tek gezip esnaflarla sohbet etti. Belediye tarafından yeni yapılan Çay Keyfi Sokağındaki esnaflara giden Sonel, onlarla çay içip, muhabbet etti.


Esnaflar, eskiden virane bir görünüm sergileyen sokağın yenilenip modern bir görünüme kavuşturmasından dolayı Sonel’e teşekkür etti.


Devlet, vatandaş kucaklaşmasının önemine dikkat çeken Vali Sonel,"Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için önemli ve değerlidir. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunların çözümü, daha mutlu ve huzurlu bir yaşam için gerekli. Bize düşen en büyük sorumluluk, vatandaşlarımızca dile getirilen sıkıntıların giderilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç