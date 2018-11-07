Vali Sonel'den "Haftalık Okul Ziyareti"

Göreve başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak her hafta okul ziyareti yapan Vali Tuncay Sonel, bu hafta Elif Güntaş İlkokuluna gitti. Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı'nın eşlik ettiği Vali Sonel'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okulda incelemede bulunan ve sınıfları tek tek gezen Vali Sonel, öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

İdareci ve öğretmenlerle de bir araya gelip talep ve sıkıntılarını dinleyen Sonel, okul çıkışı tüm öğrencileri lunaparka gönderdi.