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25 Temmuz 2018 11:38

Vali Sonel’den, JÖH’lere mangal

Tunceli’de terörle mücadele etkin rol oynayan Jandarma Özel Harekat Timlerine, Vali Tuncay Sonel mangal yaptı.

Vali Sonel’den, JÖH’lere mangal

25 Temmuz 2018 11:38


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri için mangal yaptı. Programa, Vali Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur’da katıldı.


JÖH’lerle bir süre sohbet eden Vali Sonel, İstanbul’daki ünlü bir et lokantasının ikramı olarak gönderilen et ve köfteleri pişirmek için zaman zaman mangal başına da geçti.


Hazırladığı et ve köfteleri JÖH’lere ikram eden Sonel, "Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle öğle yemeğinde beraber olalım istedik. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin"ifadelerini kullandı.




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