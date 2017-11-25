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25 Kasım 2017 14:59

Vali Sonel’den "Öğretmenlere Paris" jesti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 öğretmeni Fransa’nın başkenti Paris’e gönderecekleri söyledi.

Vali Sonel’den

25 Kasım 2017 14:59


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncal Sonel, öğretmenlere yönelik bir otelde program düzenledi. Düzenlenen programda bir sürprizi açıklayan Vali Sonel, fedakarca görevlerini sürdüren öğretmenlerden 24’ünü Fransa’nın başkenti Paris’e göndereceklerini açıkladı.


Kentte birlik ve beraberlik içinde çalışıldığını aktaran Vali Sonel, Valilik ve Belediyenin tüm kapılarının öğretmenler dahil herkese açık olduğuna vurgu yaptı.


unceli’nin terör olaylarıyla değil eğitimdeki başarısıyla anılması için özveriyle çalışan öğretmenleri 4 günlük Paris gezisine göndereceklerini açıklayan Sonel, “Bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi şükranla anıyorum. Kuralar çekilecek. 3 gece 4 gün Paris’te güzel günler geçirmenizi diliyorum” dedi.


Programda çekilen kurayla Paris’e gidecek olan 24 öğretmen belirlendi. Kuradan ismi çıkan öğretmenler sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.




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