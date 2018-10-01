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Vali Sonel'den okul ziyareti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretlerini sürdürüyor.


Vali Sonel "Haftalık Okul Ziyaretleri” kapsamında Tunceli Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Sonel'e, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı eşlik etti.Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sonel, okulda incelemelerde bulunarak sınıfları tek tek gezdi, öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.


Daha önceki ziyaretinde okulun eksikliklerini giderten Vali Sonel, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni taleplerini dinledi.

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