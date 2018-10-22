Vali Sonel'den okul ziyareti

Haftalık Okul Ziyaretleri kapsamında Vali Tuncay Sonel, beraberinde Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı ve Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan'la birlikte Hürriyet Ortaokulunu ziyaret etti. Okulların eksikliklerinin yerinde tespit edilip giderilmesi amacıyla yapılan ziyarette Vali Sonel, idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Sonel, onları okul sonrası lunaparka gönderdi.