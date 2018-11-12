Vali Sonel'den okul ziyareti

Vali Tuncay Sonel'in düzenli olarak yaptığı, “Haftalık Okul Ziyaretleri” Atatürk İlkokulunda devam etti. Vali Yardımcısı Akın Zor, Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı'nın eşlik ettiği Vali Sonel, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezen Sonel'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İdareci ve öğretmenlerin de talep ve sıkıntılarını dinleyen Vali Sonel, tüm öğrencileri okul sonrası lunaparka göndererek eğlenmelerini sağladı.