Vali Sonel’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Geleceğin teminatı olan çocukların, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük gayretlerle Tunceli’nin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını paylaştığını belirten Vali Sonel,"Valilik olarak, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim- öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini diliyorum”dedi.

Mesajında velilere, öğretmenlere ve öğrencilere de seslenen Vali Sonel," Kıymetli velilerimiz, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın yetişmesinde her türlü maddi ve manevi desteği veren siz değerli velilerimizin okula yeni başlayan öğrenciler gibi heyecanlı olduğunu biliyorum.Öğrencilerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizin de emeğiniz vardır. Ancak hiçbir zaman unutmayalım ki iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Aile ne kadar milli ve manevi değerlerine sahip çıkarsa toplumda o kadar sağlam olur.Sayın veliler, öğrencilerimizin eğitiminde yalnız okulların değil velilerin eğitimlerinin de büyük payı olduğunu, bu payınız çok önemlidir. Bu nedenle daima okul ve öğretmenlerle iş birliği içinde olmanızı istiyoruz.Sağlıklı ve düzenli bir iletişimle bunu başaracağımıza inanıyorum. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil manevi yönden de destekleyerek her zaman yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.Değerli öğretmenlerimiz, topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır.İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, eğitim sorunlarını çözen uluslar, bilim, kültür, sanat, teknoloji ve ekonomik anlamda kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Bu kalkınmada hiç şüphesiz ki eğitimin ve fedakarca çalışan siz öğretmenlerin payı çok büyüktür. Fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için her türlü zorluğu aşarak çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağınıza inanıyorum. Çocuklarımız için gösterilen şefkat, gayret ve fedakarlık, ülkeye ve millete sahip çıkma adına yapılan en kutsal ve anlamlı çalışmadır. İşiniz zor fakat hiçbir meslekle mukayese edilmeyecek kadar şerefli ve kutsaldır. İlimizde eğitim kalitesini üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yılda gereken desteği sağlayacağınıza olan inancım tamdır. Yapacağınız fedakarlıklar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, Sizleri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Hepinizi şuurlu birer fert olarak yetişmenizi ve ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacağınızı ümit ediyorum. Sizleri en güzel şekilde yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerinizin ve ailenizin maddi ve manevi emeğini boşa çıkarmayarak, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağımızdan hiç şüphem yoktur. Çağımızın bilgi çağı olduğunu bilerek sizlerin hizmetine sunulmakta olan tüm teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmanızı arzu ediyorum. Güçlü bir Türkiye sizlerin kaliteli eğitim ve öğretim görmeniz ile mümkündür. İlimizi ve ülkemizi şu an bulunduğu yüksek konumdan daha ileriye taşıyacak ancak ve sadece sizlersiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta geleceğimizin teminatı çocuklarımız olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyor, 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.