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24 Kasım 2017 11:37

Vali Sonel’in jesti, çocuklardan büyük ilgi görüyor

Tunceli’de Vali Tuncay Sonel’in girişimleriyle sahnelenmeye başlayan sirk ve müzikal çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Vali Sonel’in jesti, çocuklardan büyük ilgi görüyor

24 Kasım 2017 11:37


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in çocuklara hediye ettiği, il merkezi ve 7 ilçesinde gösterilecek olan ‘Uluslararası Madagaskar Sirki’ ilk olarak Mazgirt ilçesinde başlayıp sırasıyla Pertek, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde devam etti. Gittiği tüm ilçelerde olduğu gibi Çemişgezek’te de büyük ilgi gören sirk ve müzikal etkinliği bugün Pulümür, yarın Nazımiye, sonraki gün kent merkezinde gösterilmesinin ardından Ovacık ilçesinde sahnelenmesiyle tamamlanacak.


Büyük ilgi gören etkinlikte Vali Sonel’in talimatıyla çocuklara patlamış mısır ikram edilip, balon hediye edildi. Sirk ile müzikali izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadıklarını aktardı.




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