Tekstil fabrikalarının 4’üncüsünü de açıyoruz.Şu anda 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. İstihdamda 81’inci sıradayken 4’üncü sıraya geldik"dedi.

Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel,Esentepe ve Yeni Mahalle’de inceleme yapıp, halk toplantısı yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Vali Sonel, herkesi tek tek dinledi. Özellikle yaşlı ve çocuklarla daha yakından ilgilenen Sonel, mahalleri güzelleştireceklerini kaydetti.

Tunceli’ye geleli yaklaşık 1 yıl olduğunu anımsatan Vali Sonel," Hepiniz bizleri tanıyorsunuz. Çünkü hem valiliğin hem de belediyenin kapıları her zaman sizlere açık. Tunceli’nin bütün mahallelerini, köylerini, yedi ilçemizi gezdik, gezmeye devam ediyoruz. Bizim için çok önemlisiniz” dedi.

Eskiden yılda 10 bin metre kare asfalt döküldüğünü, yeni aldıkları Finisher sayesinde bu rakamın yıllık 950 bin metre kareye ulaştığını dile getiren Vali Sonel;" Üniversite okuyan bin 155 öğrencimize toplamda 1 milyon 814 bin TL burs veriyoruz. Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında kıyı düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarınızla bu alanlarda gezip hoşça vakit geçirebilirsiniz. Çalışmak isteyene iş de var. Tekstil fabrikalarının 4’üncüsünü de açıyoruz.Şu anda 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. Çalışanlarımıza servis ve öğle yemeği desteği veriyoruz. İstihdamda 81. sıradayken 4. sıraya geldik. Biz hem sizin valiniz hem belediye başkanınız hem de evladınızız. Yıllardır kenar mahallelerimize gidilmemiş. Şimdi bütün mahallelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz.Sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Esentepe Mahallemize de güzel bir asfalt yapacağız. Burası bizim kenar mahallemiz. Burayı çiçek gibi yapacağız. Kent meydanı yapıyoruz. Yer altı çarşısındaki bütün dükkanlarımızı yeniliyoruz"şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tunceli,Pülümür,Erzincan yolu için 1 milyar TL para aktarıldığını bildiren Sonel," Yolun yapılmasıyla Tunceli’nin ekonomisi canlanacak. Munzur bizim için çok önemli. Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik kısmı Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. Evde bakım hizmetimizden vatandaşlarımızın hastaneye nakline kadar hizmetlerimiz devam edecek. Bin 334 çocuğumuzu uçakla Afyon’a Aydın’a Denizli’ye Çanakkale’ye gönderdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde memleketimiz artık huzur da geliyor”diyerek sözlerini tamamladı.