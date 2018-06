Önceden yaklaşık 50 dakika süren yol şu an normal hızla 25 dakika sürüyor"dedi.

Vali Tuncay Sonel, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş ile birlikte Pertek yolunda yapılan çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Sonel,“52 kilometrelik Tunceli-Pertek yolu hızla yapılıyor, virajlar kalkıyor ve 44 kilometreye düşüyor. Önceden yaklaşık 50 dakika süren yol şu an normal hızla 25 dakika sürüyor, Tunceli artık huzur kenti. Biz böyle anılsın istiyoruz. Çalışmalarımız süresince bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza ve bu yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”diye konuştu.

"Her yere gideceğiz"

Daha sonra Vali Sonel,beraberindekilerle Pertek ilçesine geçerek Kaymakam Arif Gül’den bilgiler esnaf ziyareti yapıp, bir kıraathanede vatandaşlarla kahvaltıya katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü , Pertek Belediye Başkanlığına da giden Sonel, ziyaretlerinin ardından Sağman köyünü geçip, yöre sakinleri ile bir araya gelerek, şehit ailesi ve şehitlik ziyareti yaptı.

Huzur ortamının aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulunan Vali Sonel,"Bu vesileyle bu huzur ortamını sağlayan başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere şu an görevi başında olan kahraman güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Öneri ve taleplerini yerinde dinleyeceğiz. Her yere gideceğiz. İnsanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz" ifadelerini kullandı.