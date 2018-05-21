Valilik açıkladı: "5 teröristten 2’si gri listede çıktı"

Gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya isimli teröristlerin bir çok eyleme katıldığının tespit edildiği, uzun süredir arandığı öğrenildi.

Tunceli Valiliği 3 gün önce Ovacık ilçesi kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini anımsatarak açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Şevger (K) Zeynal Küçük isimli terörist olduğu bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen BTÖ’lü teröristlerden birinin daha Terör Arananlar Gri Listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Böylece gri listeden iki terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.