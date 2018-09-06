Vatandaşların ihbarıyla öldürülen terörist kırmızı listede çıktı

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, ”30 Temmuz 2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda, 10 BTÖ mensubu teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 bin TL ödüllü terör arananlar kırmızı listesinde bulunan sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Yerine getirilen elebaşı terörist de öldürülmüştü

Terör örgütü PKK’nın sözde dersim saha sorumlusu olduğu öğrenilen terörist Çetiner’in 30 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve geçmişte bir çok eyleme katıldığı tespit edilen Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın gönderildiği belirlenmişti. Çoban’da 11 Ağustos’ta beraberindeki 10 teröristle birlikte düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti

10 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama taramada ise 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet dürbün, 6 adet telsiz, 2 adet EYP düzeneği, 200 metre elektrik kablosu, 2 adet büyük tüp ve 1 adet akü ile çok sayıda yaşam malzemesi bulunmuştu.