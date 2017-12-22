Yaban keçisi kütüphanenin bahçesine girdi

Yerleşim yerlerinden uzak, sarp kayalık yerlerde yaşayan yaban keçileri, zaman zaman Çemişgezek ilçesinde ilçe merkezine kadar geliyor. Son olarak güvenlik kameraları, ilçede mahalle arasında gezen ve ilçe kütüphanesinin bahçesine giren bir keçiyi kaydetti. Kütüphaneye giren keçi, vatandaşların arasından bir süre sonra ayrıldı.

Çemişgezek halkının dağ keçilerine zarar vermekten ziyade onların ürkütülmesine dahi müsaade etmeyecek kadar duyarlı olduklarını söyleyen Kağan Gökalp, “İlçe kütüphanesinin bahçesinde otururken aniden bahçeye erkek bir yaban keçisinin girdiğini gördüm. Çemişgezek’te aslında hiç de yabancı olmadığımız bir durumla karşılaştık. Çemişgezek ilçemizin sakinleri olarak kabul ettiğimiz yaban keçileri, hatta büyük erkek bir teke kütüphanemizin bahçesinde bizleri ziyaret etti. Herkes şaşkınlıkla izledi. Bu durum olağan olmakla beraber bu kadar hayatımızın içine girdiklerine de şahit olmamıştık. Çemişgezek halkı bu konuda çok duyarlı davranıyor. Yaban keçileri için büyük bir hassasiyet gösteriyor" dedi.

Yaban keçisini kurum bahçesinde görünce şaşırdığını söyleyen güvenlik görevlisi Perihan Coşkun, “Çemişgezek insanları yaban hayatına çok duyarlı, yaban hayvanları da ilçe merkezine rahatlıkla gelebiliyor” ifadelerini kullandı.