Yaralı yavru dağ keçisi, belediyede misafir ediliyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, belediye binasında misafir ediliyor.

Pülümür ilçesinde vahşi hayvanların saldırısında yaralandığı düşünülen yavru dağ keçisini gören vatandaşlar, keçiyi belediye ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavisine başlanan yavru keçi, Pülümür Belediyesi binasının bodrum katında misafir ediliyor.

Yaralı dağ keçisini ilçeye bağlı Turnadere köylülerinden teslim aldıklarını belirten Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Ağız kısmında kanama ve yara vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nden yardım istedik. Onlar da aşılarını yaparak vitamin verdiler. Burada konuk ediyoruz. Sağlığı oldukça iyiye gidiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden doğal ortamına bırakılacak” dedi.