Yavru leylekler koruma altına alındı

Merkez, Aktuluk Mahallesi Meytan mezrasında elektrik direğinde mahsur kalan ve uzun süre annelerinin uğramadığı yavru leylekler vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bildirdi. Harekete geçen ekipler bir süre yavru leylekleri gözlemledi. Anne leyleğin yuvaya uğramadığını tespit eden ekipler, vinç yardımıyla onları bulundukları yerden alıp kuruma getirdi. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan yavru leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nde koruma altına alındı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine yavru leylekleri izlemeye aldıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Bu izlemede ebeveynlerin yuvaya gelmediğini gördük.Vinç vasıtasıyla yavru leylekleri aldık ve kurumumuza getirdik. Uzman veteriner personel eliyle hayvanları gözetimde tuttuk. Gayet sağlıklı şekilde yemleniyorlar. Gerekli besinler personelimiz tarafından veriliyor. Yavru leylekler daha uçma özelliğine sahip değiller. Bizler uzman personel eşliğinde deneme uçuşları yaptıracağız ve en iyi şekilde doğal yaşama yeniden kazandıracağız” diye konuştu.