Yaylacılar dönüş yolculuğuna başladı

Tunceli'de yazın hayvanlarını yaylaya çıkartan sürü sahipleri, dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerinden Haziran başında Pülümür ve Ovacık ilçesindeki yaylalara çıkan sürü sahipleri, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte dönüşe geçti. Yayladaki son ürünlerini alan sürü sahipleri yola kadar indirdikleri hayvanları kamyonlara yükleyerek evlerine dönmeye başlarken, yaylada bulunanlar da dönüş için hazırlık yapıyor.

Çemişgezek ilçesinden Pülümür ilçesindeki yaylaya çıkan ve dönüş hazırlığı yapan Güzel Gündoğdu, Haziran ayında yaylaya geldiklerini, Eylül sonu veya Ekim başında dönüş yolculuğuna geçtiklerini aktardı. Yayladaki çadırlarda peynir ve yağ ürettiklerini belirten Gündoğdu, iyi fiyattan alıcı olmadığı için biraz sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Mera fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Özer Gündoğdu ise, “Yazın yaylalar için para ödüyoruz, kışın ise hayvanların kalacağı yerler kiralıyoruz. Sürüleri kamyonlarla taşıdığımız için de maddi sıkıntı yaşıyoruz. Çoban fiyatları yüksek oluyor. Çobanlar en düşük 4 bin liraya, en yüksek ise 7 bin liraya geliyor" dedi.

Emeklerinin tam olarak karşılığını alamadıklarını dile getiren Özer Gündoğdu, "Taze peynir yapıp şirketlere veriyoruz. Kendimiz direkt üreticiden tüketiciye götüremiyoruz, öyle bir imkanımız yok. Arabulucular var, onlar da belirli fiyatlar koyuyor. Tarım Bakanlığı üreticiden direkt tüketiciye satış için imkan sağlasa belki daha da ürünümüz kazanır. Türkiye tarım ve hayvancılık konusunda bütün ülkelerden daha elverişlidir. Biraz destek çıkılsa hem ülke olarak kendimize yeter hem de ihracat yaparız” ifadelerini kullandı.