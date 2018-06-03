Yeni doğmuş dağ keçileri görüntülendi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, yaklaşım yarım saat önce doğduğu tahmin edilen iki yavru dağ keçisini görüntüledi. Görüntülerde anne dağ keçisi, yavrularını yalayarak şefkat gösterirken yavrular da annelerinin memesinden ilk sütlerini içiyor.

İlçede bulunan Bağın Kaplıcasının müdürlüğünün yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yaptığını aktaran Hüseyin Narin, “İşletmemizin bulunduğu alanda günün her saati başta dağ keçileri olmak üzere yaban hayvanlarını görmek mümkün. Daha önce vaşak ve çok sayıda yaban hayvanını görüntülemiştim. Amacım dağ keçisinin doğumunu görüntülemekti. Ancak bu hayvanlar ürkek oldukları için tam doğum anını çekme şansım olmadı. Doğumdan yarım saat sonrasını çekebildim” dedi.

Dağ keçilerinin geçtiğimiz aydan itibaren yeni yavrular dünyaya getirmeye başladığı öğrenildi.