15 Temmuz’da şehit olan Erdoğan’ın yakın koruması kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Mehmet Çetin’in ailesi, sivil toplum kuruluşları ve Uşaklıların katıldığı programda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bu destanı kanlarıyla yazan kahramanların unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Hain darbe girişimini tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık göstererek engelleyen şehit ve gaziler için Uşak Belediyesi bir anma programı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın koruması Şehit Mehmet Çetin’in mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine, şehidin ailesi, sivil toplum kuruluşları ve binlerce Uşaklı katıldı. Anma programı sırasında yaptığı konuşmada 15 Temmuz Şehitleri ve gazilerinin göstermiş olduğu fedakârlığın hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, “Vatanı için canını ortaya koyan şehit ve gazilere saygımızı göstermek, onların geride bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve hak ettikleri gibi bir yaşam koşulu sağlamak bizim için bir borçtur. Cumhurbaşkanımızın yakın koruması olan, Uşaklı kardeşimiz Mehmet Çetin ve hiç düşünmeden gövdesini siper eden Mehmet Bozkuş, Ömer Halisdemir gibi nice evlatlarımızı kaybettik. Onların anısını yaşatmak, bu görkemli duruşu nesiller boyu aktarmak boynumuzun borcudur.” dedi.

Ülkesini korumak için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan,”Bizler Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin başta olmak üzere 251 şehidimizi hep hatırlayacak, onları daima minnetle anacak ve isimlerini yaşatacağız. Onların anısını hafızalarda canlı tutacak özel çalışmalarla, onların toplumsal belleğimizin en güçlü parçaları olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. 15 Temmuz’un milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Nurullah Cahan, “Şehidimiz Mehmet Çetin’in ismini verdiğimiz köprülü kavşağımız bu süreçte tamamlanan en değerli projelerimiz arasında. Uşaklı şehit ve gazi ailelerimizi ise her sene farklı bir bölgeye geziye gönderiyor, o bölgenin şehit aileleri ile bir araya gelmelerini sağlayarak gönül köprülerini tazeliyor, acıları birbirimize daha güçlü sarılarak hafifletmeye gayret ediyoruz. Yıl içindeyse birçok anma programı ile 7’den 70’e, toplumun her kesimine 15 Temmuz ruhunu anlatmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

15 Temmuz günü ve akşamı kentin birçok noktasında etkinlikler yapılacağını ve demokrasi nöbetine devam edileceğini belirten Başkan Cahan, Uşaklıları demokrasi ve milli birlik adına meydanlarda biraya gelmeye davet etti.