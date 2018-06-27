2018 YKS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul toplantısı gerçekleşti

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili İlhami Doğan ve Sınav Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, toplantıda 2018 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilecek olan YKS, 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS sınavına Uşak’ta 10 bin 794 aday girecek. 39 okulumuzda sınav yapılacak. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum.” dedi.

YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları konusunda adaylara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Nüfus cüzdanlarını/Kimlik kartlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, 30 Haziran Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 1 Temmuz Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacaktır. Sınava girecek adaylara tavsiyem, sınavdan bir gün önce mutlaka sınava girecekleri okulları gidip görsünler. Ayrıca, adayların sınav günü sınav binasına alınacağı son saat 10.00’dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacaktır. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir." dedi.

Ayrıca Prof. Dr. Savaş, “Sınav günlerinde halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Cuma akşamından itibaren sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adaylarımızın sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili, Valiliğimiz başta olmak üzere Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Halkımızdan da ricamız gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeleridir.” şeklide konuştu.