2019 Yerel Seçimleri için Uşak'tan flaş bir isim aday adayı oldu

2019'da yapılması planlanan yerel seçimler öncesi Uşak'ta sürpriz bir isim aday adaylığı başvurusunu duyurarak kenti bir anda seçim havasına geçirdi.

2019 Yerel Seçimleri için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yapan Uşak'ın tanınan iş adamı Asım Kalelioğlu, evraklarını Uşak CHP İl Başkanı Nadi Sancar'a teslim etti. Başkanlık ve genel seçimler sonrası Uşak'ta siyasi sessizlik hüküm sürerken aday adaylığını duyuran Kalelioğlu'nun ardından kentte bu başvuru gündem oluşturdu.

CHP Uşak İl Başkanlığında gerçekleşen aday adaylığı başvurusunun ardından birçok partili sosyal medya hesaplarından bu gelişmeyi paylaştılar. Asım Kalelioğlu ise “Uşak'ta her şey güzel olacak, Uşak huzur bulacak” diye kısa bir açıklamada bulundu.