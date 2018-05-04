23 Nisan Ortaokulu’ndan hayvan barınağına ziyaret

Yaklaşık 60 öğrenci Uşak Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Minik ziyaretçilere Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan bizzat eşlik etti.

Uşak 23 Nisan Ortaokulu’nun geleneksel hale gelen barınak ziyareti bu yıl da aksatılmadı. Kediler için elleriyle yaptıkları barınaklarla, harçlıklarıyla ve topladıkları paralarla aldıkları mamalarla, emziren kedi ve köpek anneler için bebelac devam sütüyle ve göz damlaları gibi ilaçlarla birlikte gelen minikler Cahan tarafından karşılandı. Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu’nun da katıldığı program kapsamında minikler barınak hakkında bilgi alarak hayvanları sevdi.

Çocukların büyük bir ilgi gösterdiğini ve barınağa gelmek için adeta yarıştıklarını belirten 23 Nisan Ortaokulu’nun Matematik öğretmeni Demet Cengiz, “Bu seneki etkinliğe hazırlanacak vaktimiz olmadı ancak okul kültürü haline gelen etkinliğimiz öğrencilerimizin girişimiyle oldu. Öğrencilerimiz daha biz söylemeden bu etkinlik için hazırlıklarını yaptılar. Afişlerini bastırıp, kendi harçlıklarından ayırdıkları para ile mama aldılar ve barınak hazırladılar. Biz istiyoruz ki hayvanları sevsinler, daha merhametli olsunlar. Dersler kadar sosyal aktiviteleri de önemli. Buraya gelmek isteyip de gelemeyen o kadar çok öğrencilerimiz var ki, inşallah onları da bir sonraki etkinliğimizde getireceğiz. İki yıldır Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan da bize eşlik ediyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca barınağımızın da gün geçtikçe daha iyi bir hale geldiğini görüyoruz. İnşallah yeni yerin açılışını da Başkan Bey ile birlikte yaparız.” dedi. Kış mevsimi için hayvanların altlarına serilmesi amacıyla halı ve kilim getirdiklerini kaydetti.

Okulun Matematik Öğretmeni Gülşah Çağlar Demir de projenin amacına ulaştığını ve öğrencilerde duyarlılığın oluştuğunu vurguladı.

Artık Uşak’a mevcut barınağın dar geldiğini ve şehrin içinde kaldığını söyleyen Hayvan Hakları Derneği Başkanı Nebahat Avcu ise, “Yeni barınağın çok iyi imkânlara sahip olması ve verimli bir yapısının olmasını diliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Duyarlılık anlamında güzel bir etkinlik yapıldığını ifade eden Başkan Cahan, “İlimiz 23 Nisan Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü’nün öğrencileriyle böyle bir etkinlikte bir araya gelmiş olmaktan memnuniyet duyduk. Onların hayvan sevgisini hep beraber yaşatmış olduk. Öğrencilerimiz kendi elleriyle barınak hazırlamışlar, çok teşekkür ederiz. Uşak gençliği gerçekten çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı saygılı ve duyarlı. Biz de Uşak Belediyesi olarak onların yanındayız. İnşallah el ele Uşak’ımızı daha duyarlı bir şehir haline getireceğiz. Tüm gençlerimize tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Nurullah Cahan, her türlü hassasiyeti göstermelerine rağmen fiziki olarak yetersiz kalan mevcut barınağın taşınacağına ve yeni barınak inşa edildiğine değindi. Cahan miniklerin sorularını yanıtladı.