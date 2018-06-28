72 suç kaydı bulunan zanlı jandarmaya kiremitle direndi

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın merkez Zahman ve Ürün köylerinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, plakasız motosikletle kaçan şüphelinin Adalet Ş. (18) olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için merkez Dikilitaş Mahallesine polis ekipleriyle birlikte giden jandarma ekipleri, Adalet Ş. İle ailesinin direnişiyle karşılaştı. Yakalanmamak için evin çatısına çıkan Adalet Ş., çatıdaki kiremitleri jandarma görevlilerine fırlattı.

Direnmesine rağmen düzenlenen operasyonla yakalanan Adalet Ş’nin evinde yapılan aramada her hangi bir suç deliline rastlanılamadı. Gözaltına alınarak karakola götürülen Adalet Ş’nin yapılan GBT sorgusunda başta evden hırsızlık olmak üzere oto ve işyerinden hırsızlık, nitelikli yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 72 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Adalet Ş., Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.