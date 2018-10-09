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9 Ekim Dünya Posta günü kutlamaları

PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş Dünya Posta Birliği’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Ekim tarihinin “Dünya Posta Günü” olması dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş Dünya Posta Birliği'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Ekim tarihinin “Dünya Posta Günü” olması dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı. Ertaş mesajında ; “Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü'nü kutluyor, Uşakta ve tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere sağlıklı ve başarılı nice yıllar diliyorum" ifadelerin kullandı.


PTT'nin “Daha Yazılacak Çok Mektup Var” sloganıyla Dünya Posta Gününü kutladığını vurgulayan Ertaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “İletişim teknolojilerinin her geçen gün geliştiği günümüzde, PTT Uşak Başmüdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında bütün personelimizle var gücümüzle çalışmaktayız. Müşteri memnuniyetini merkezimize alarak ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir. İki asra yakın geçmişi olan kuruluşumuz yeni teknolojilerinin öncülüğünü yapmasının yanı sıra insan odaklı projelerle de sosyal anlamda farkındalıklar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu minvalde Uşak özelinde çeşitli çalışmalarımız oldu, olacak. Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü'nü kutluyor, Uşakta ve tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere sağlıklı ve başarılı nice yıllar diliyorum.”

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