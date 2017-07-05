AK Parti Uşak’ta kongre süreci başlıyor

Başkan Servet Kuş; “İl Başkanlığı özellikle AK Parti’de önemli bir mevkidir. Başka bir takım görevler almak için basamak olarak kullanılmaz. Bu doğal bir sonuç olarak yansırsa o zaman o görevi alır yaparız diğer arkadaşlarımız gibi gayret gösteririz. 2019 Milletvekili, Belediye Başkanlığı seçimlerini hesap ederek bir kongreye girecek değiliz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, açıklamalarında Temmuz Ayı’nda başlayacak olan kongre sürecini değerlendirdi.

“Geçtiğimiz hafta sonu üç kademe İl Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kollarının katıldığı 81 il İl Başkanları Toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantının en büyük farkı kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan olarak katıldığı ilk toplantı. Bu hem şahsımın hem de orada bulunan dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir” diyen AK Parti İl Başkanı Servet Kuş; “Bizler seçildiğimiz dönem içerisinde üç yıllığına seçiliyoruz. Kongre takvimimiz Temmuz ayı içerisinde başlıyor. Biz öncelikle nüfusu 5 Bini geçen Beldelerde kongrelerin yapımı ile başlayacağız. Daha sonra ilçe ve il kongremizi yaparak kongre takvimimizi tamamlamış olacağız. Süreç şöyle işleyecek, Temmuz ayı içerisinde Belde ve ilçe Teşkilatlarımızı seçerek kongre takvimini başlatmış olacağız. Ağustos ayı itibariyle ilçe kongrelerimizin yapımı başlayabilir. Buda Kasım Ayı’na kadar üç aylık bir süreci kapsayacak. Daha sonra Kasım ayı ortasında 25 Şubat’a kadar da tarihi genel merkez tarafından belirlenecek İl Kongremizi yaparak süreci tamamlayacağız. Bu vesile ile tüm teşkilatlarımızı gözden geçirme fırsatı elde edeceğiz hem de yenilenme fırsatına ulaşacağız. Bu koltuklarda oturmak için çeşitli atraksiyonlar yada siyasi oyunlar değil kalbimizde taşıdığımız ve güçlendirmeye çalıştığımız milletimize hizmet etme sevdasındayız. Genel Başkanımıza duyduğumuz saygı ve muhabbeti ön planda tutuyoruz.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Olarak görevinin başında olduğunun altını çizen Servet Kuş; “Hırsımız yok. Bizim hırsımız millete hizmet için. Başka illerde de olmuş. Ankara’da bir sohbet esnasında duydum ki bazı illerde spekülasyonlar oluşmuş bu toplantıyla ilgili. Biz görevimizin başındayız ve devam ediyoruz. Acaba devam eder miyiz? Diye bir kavram gündemimizde yok. Acaba ne yaparsak Uşak’a faydamız olur düşüncemiz var. Görevimizin başındayız. İleriki dönemle ilgili takdir Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin, ve yetkili kurullarınındır. Gelecek her türlü değerlendirme bizim başımızın tacı” diye konuştu.

“Görevimizin başındayız, aksi yönde bir husus söz konusu değil” diyen İl Başkanı Servet Kuş; “Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanlığı seçimleri 2019 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından herhangi bir değişiklik yapılmazsa. Ben bir hesap ortaya koyarak siyaset yapmıyorum. Böyle siyaset yapmak ayıp mıdır? Bunu da söylemek istemiyorum ama İl Başkanlığı özellikle AK Parti’de önemli bir mevkidir. Başka bir takım görevler almak için basamak olarak kullanılmaz. Bu doğal bir sonuç olarak yansırsa o zaman o görevi alır yaparız diğer arkadaşlarımız gibi gayret gösteririz. 2019 Milletvekili, Belediye Başkanlığı seçimlerini hesap ederek bir kongreye girecek değiliz. 2019’da yapılacak seçimlerin tamamında nasıl bir teşkilat yapılanması kurarsak daha iyi bir başarıya ulaşırız bunu hesap emeliyiz” diye konuştu.

Yeni dönemde dinamik, güçlü ve sağlam bir teşkilat yapılanması ile 2019 seçimlerinde hedeflerinin başarı olması gerektiğini vurguladı.

Bizim dinamik, sağlam, güçlü, teşkilatlara ihtiyacımız var. Üzerimizde taşıdığımız tecrübe ile bugüne kadar yaptığımız işlere baktığımızda biz bu işi layığı ile yaparız yapmaya da devam ederiz. Her şeyin hayırlısı. Hem şahsım hem memleketim için hayırlısını dileyerek dua ederim.” diye konuştu.