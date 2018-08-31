Antep baklavalarına Uşak’tan güçlü bir rakip geliyor

e-bebek ve Anadolu Ulaşım gibi firmalarını ulusal bir marka haline getirerek sektörlerinde zirveye çıkaran Anadolu Ulaşım AŞ şimdi de baklava sektörüne büyük bir yatırım yaparak yeni bir markanın oluşum startını memleketi Uşak’tan verdi. Baclava isimli firmanın ilk şubesini Uşak’ta bulunan tarihi Bedesten Hanının girişinde açan Anadolu Ulaşım’ı Uşak protokolü ve Uşak’ın önde gelen sanayicileri yalnız bırakmadı. Dualarla birlikte Uşak Belediye Başkanı Nurulllah Cahan ile kurdelenin kesilmesinin ardından konuklara ilk baklavalar ikram edildi.

Belediye Başkanı Cahan açılışta yaptığı konuşmada; “Şehrimizi ülke genelinde her daim en güzel şekilde temsil eden şehrimizin ulusal markası Anadolu Ulaşım AŞ’yi bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizi kriz ortamına sokmaya çalışanlara inat böylesine önemli bir yerli yatırım ile ekonomimize destek olan firmamızın, yeni markasını önce ülkemiz akabinde uluslararası düzeye taşıyacağından şüphemiz yoktur. Belediyemiz olarakta bu değerli yatırımcılarımızın sonuna kadar arkasında destek olmaya hazırız. Uşak’ın yeni markası olacak bu işletmemiz hayırlı olsun” dedi.