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31 Ağustos 2018 16:37

Antep baklavalarına Uşak’tan güçlü bir rakip geliyor

Uşak (iha) – Ünlü girişimci firma Anadolu Ulaşım AŞ ülke genelinde zirveye taşıdığı otobüs ve bebek ürünleri firmalarından sonra şimdi de uluslararası bir marka olacağını iddia ettiği baklava firmasının ilk şubesini memleketinde açarak hizmete başladı.

Antep baklavalarına Uşak’tan güçlü bir rakip geliyor

31 Ağustos 2018 16:37


e-bebek ve Anadolu Ulaşım gibi firmalarını ulusal bir marka haline getirerek sektörlerinde zirveye çıkaran Anadolu Ulaşım AŞ şimdi de baklava sektörüne büyük bir yatırım yaparak yeni bir markanın oluşum startını memleketi Uşak’tan verdi. Baclava isimli firmanın ilk şubesini Uşak’ta bulunan tarihi Bedesten Hanının girişinde açan Anadolu Ulaşım’ı Uşak protokolü ve Uşak’ın önde gelen sanayicileri yalnız bırakmadı. Dualarla birlikte Uşak Belediye Başkanı Nurulllah Cahan ile kurdelenin kesilmesinin ardından konuklara ilk baklavalar ikram edildi.


Belediye Başkanı Cahan açılışta yaptığı konuşmada; “Şehrimizi ülke genelinde her daim en güzel şekilde temsil eden şehrimizin ulusal markası Anadolu Ulaşım AŞ’yi bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizi kriz ortamına sokmaya çalışanlara inat böylesine önemli bir yerli yatırım ile ekonomimize destek olan firmamızın, yeni markasını önce ülkemiz akabinde uluslararası düzeye taşıyacağından şüphemiz yoktur. Belediyemiz olarakta bu değerli yatırımcılarımızın sonuna kadar arkasında destek olmaya hazırız. Uşak’ın yeni markası olacak bu işletmemiz hayırlı olsun” dedi.




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