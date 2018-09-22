Arif Susam şarkılarına dayanamayan tilki

Uşak'ta, 'Trump' adı verilen ve sadece Arif Susam şarkıları çalınınca ortaya çıktığı iddia edilen tilki, müziğin sesini duyunca Serkan Bağbakan'ın evine kadar gelip bağ kurmaya çalışıyor.

Uşak merkez Selikler köyü kırsalındaki bir bağ evinde yaşayan Serkan Bağbakan, sıra dışı olduğunu ileri süren olayın yaklaşık 1 yıldır yaşanmakta olduğunu söyledi. Bahçede asılı olan kasetçalardan sadece Arif Susam şarkıları çalarken ortaya çıkan tilkinin şarkının bitmesi ile birlikte ortadan kaybolduğunu ifade eden Bağbakan, bu ziyaretlerin artmasının ardından tilkiye 'Trump' isimi koyduklarını kaydetti.

Serkan Bağbakan, kurnazlığıyla bilenen tilki ile olan diyaloglarını şöyle anlattı; “Ailecek, Selikler köyü kırsalındaki bu bağ evimize dinlenmek için haftada 2-3 kez geliyoruz. Yaklaşık bir yıldır da buraya her geldiğimizde akşam saat 9.00 sıralarında yavru bir tilki özellikle Arif Susam şarkıları çalarken bizleri ziyaret etmeye başladı. Şarkıyı kapatınca ya da başka bir sanatçının şarkısını çaldığımızda ortadan kaybolduğunu gözlemledik. Tekrar Arif Susam çalmaya başladığında yeniden geldiğini gördük. Hayvan sever insanlar olduğumuz için ona sevgiyle yaklaştık, oda bizlere karşılık verdi. Toplumda kurnazlığı ve vahşiliğinden dolayı dışlanan bir hayvan olmasına rağmen burada çok cana yakın bir hayvan olduğunu fark ettik. Zaman içinde sürekli gelip gidince birde isim verdik bu tilkiye. Kurnazlığıyla bilinen bu şirin canlıya 'Trump' diye sesleniyoruz, oda ismini yadırgamadı" dedi.

Çevre sakinlerinin de ilk başta olaya inanmadıklarını belirten Bağbakan, "Bulunduğumuz bölgede 8-9 hane daha var. Onlarla olan görüşmemizde hiç böyle bir olaya şahit olmadıklarını belirttiler. Birçok eşimize dostumuz da anlattığımızda böyle bir şeyin olmayacağını belirterek inanmıyorlardı. Fakat yaşadığımız her şey göz önünde cereyan ediyor. Bu ve benzeri canlıların korunması gerekiyor. Bu dünya sadece insanlara ait değil, sevgi ve iyi niyet olduktan sonra bu dünyanın daha güzel olacağına inanıyorum. Doğal yaşamın desteklenmesi tarafındayız her zaman. Doğal yaşamın dengesi olan bu hayvanlar kürkü ve kuyruğu için acımasızca bazen maalesef avlanılıyor. Bununda önüne geçilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.