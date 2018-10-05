Aşıklar şehri Uşak'ta, ozanlar sahnede buluşuyor

Aşıklar şehri Uşak, 26 Ekim'de kent açısından bir ilke daha ev sahipliği yapacak. Sanat Akademisi önderliğinde Uşaklı 10 aşık sazıyla sözüyle unutulmaz bir gece yaşatacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ve moderatör sunuculuğunu Mutlu Keklik'in yağacağı Uşak'taki en kapsamlı âşıklar buluşması sanatseverleri ağırlayacak.

Ozanların birer birer sahne alacağı organizasyonda, sazlardaysa Yavuz Turgut şefliğinde Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'nin oluşturduğu bir kadro yer alacak.

Birbirinden değerli eserlerin, Uşak'a mal olmuş isimlerce okunacağı aşıklar buluşması, 26 Ekim'de saat 20.00'da sahne alacak.

Uşak'taki ilk ve en büyük âşıklar buluşması sanatın birleştirici gücünü de ortaya koyacak.