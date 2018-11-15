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Atatürk ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Uşak’ta yaşanan olayda 19 yaşındaki genç kız Atatürk ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etmekten tutuklandı.

Uşak'ta yaşanan olayda 19 yaşındaki genç kız Atatürk ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten tutuklandı.


Uşak'ta yaşayan 19 yaşındaki N.Ş.Ş. isimli genç kız kendine ait sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş.Ş. “Devlet Büyüklerine ve Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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