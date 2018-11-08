Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyumu gerçekleşti

Erasmus+ "Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyumu" protokol imza töreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

İmza törenine katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada,Uşak Üniversitesi'nin ortak olduğu,Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Erasmus+ Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyumunun”hayırlı olmasını diledi.Konsorsiyum ortakları olarak nihai hedeflerinin uluslararasılaşma olduğunu söyledi.

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde 2015-2018 dönemlerinde 3 sene“New Horizons Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu” yürütüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi‘New Horizons Konsorsiyumu' kapsamında 100 öğrenciye staj hareketliliği ve 20 personeleeğitim alma ve ders verme hareketliliği sağlandı. Staj, ders verme ve eğitim alma faaliyetlerinden hem öğrenciler hem de personel faydalanmakta. Bununla birlikte Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları, Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri katılımcıları üzerinde maksimum fayda sağlayan çalışmalar. Son yıllarda sayıları giderek artmakta. Yükseköğretim kurumları olarak, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalar ve projeler üretiyoruz. Konsorsiyum ortağı olduğumuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan, ‘Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyumunun' tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Protokol imza töreninde ‘Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyumu' hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, projenin Ege Bölgesi'nde, hem üniversiteleri hem de üniversite dışı paydaşları aktif bir şekilde sürecin içine alacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.Prof. Dr. Çelebi, “Avrupa Staj Fırsatları (EPO) başlıklı bu proje, Ege Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yanı sıra; Yunus Emre Enstitüsü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret Odası, Uşak Ticaret Sanayi ve Odası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent ve Twin AR-GE Mühendislik Ticaret Ltd. Şti. ile birlikte planladığımız ve Avrupa Birliği fonlarına başvurduğumuz bir çalışmadır. Projemiz kapsamında hareketlilik faaliyetleri öğrenciler için yaklaşık iki ay, personel için ise 5 ile 14 gün arası sürecektir. ”şeklinde konuştu.

Programa Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Caner Urhan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, İzmir Ticaret Odasından Oğuz Özkardeş, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Bölüm Başkanı Tayfun Kalkan, TWIN AR - GE Mühendislik Ticaret Ltd. Şti'den Doç. Dr. Osman Çulha, Uşak Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan, konsorsiyum ortaklarının diğer temsilcileri ve personeli katıldı.

Konsorsiyum ortaklarının görüşlerini bildirmesinin ardından protokol imzalandı. Program, uzman personele yönelik tanıtım ve sunumlarla sona erdi.