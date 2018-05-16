Bakan Eroğlu İsrail’i lanetledi

Bakan Eroğlu, Türkiye’nin 232. tabiat parkı olarak Göğem-Zafer Tabiat Parkı’nı ilan etti.

Uşak ziyaretinde halka hitap eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İsrail’i terör devleti ilan ederek Filistinli Müslümanlara yaptığı katliamı lanetledi. Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Londra’dan gerekeni söylemiştir. 3 gün milli yas ilan edildi. Bu yaşananlar karşılıksız kalmayacağı gibi Kudüs asla İsrail’in başkenti olmayacaktır. Düşmanlarının Türkiye üzerinde büyük emelleri var. Bunların üstesinden gelmemiz için güçlü olmalıyız, birlik olmalıyız” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu toplamda 48 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilen 5 tesisin temel atma ve açılış töreni için Uşak’a geldi. Eroğlu Uşak ziyareti kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara hitap ederek, Türkiye’deki gelişime ve değişime vurgu yaptı. Halkı kucaklayan bir yönetim yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Eroğlu, gelir getirici tür ve ORKÖY sertifikalarını sahiplerine teslim etti.

Programını Uşak Valiliği ile sürdüren Eroğlu daha sonra İsmetpaşa Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek ve vatandaşlarla selamlaşarak Uşak Belediyesi’ne gitti.

Uşak’ın fahri hemşehrisi olarak kabul edilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Belki bu gelişimi içinde olan fark etmeyebilir ama ben fark ediyorum. Uşak bir marka şehir haline geldi” dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında alınan ödüle işaret eden Bakan Eroğlu, “Uşak’a ne gerekiyorsa yapacağız. Dere ıslahı, ağaçlandırma, barajlar, göletler, içme suyu, ormancılık faaliyetleri gibi konularda önemli yatırımlar yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm alanına da büyük katkılar sağladık. Başkanımı da canı gönülden tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız vizyon sahibi, büyük düşünüyor. Ve bakıyorum vatandaş da onu kucaklıyor, kendisini seviyor. Mühim olan da vatandaşın gönlünü kazanmaktır. Uşak’ı altınla kaplasak, vatandaşın gönlünü almasak hiçbir kıymeti yok. Ama gönül alınca güller açılır. Bu bakımdan Başkanımızı tebrik ediyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Tüm hizmetler hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

Bakan Eroğlu’nu Uşak’ta görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden ve şehrin dördüncü milletvekili olduğunu vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise, “Sizleri ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün yine heybeniz dolu geldiniz ve bizleri memnun ettiniz. Daha önce de Dokuzsele Deresi Islah Projemize destek vermiştiniz ve bugün de Sorkun Barajı’nın inşası için temel atma töreni gerçekleştirdik. Yani her şey için biz teşekkür ediyoruz. Hem bakanımız, hem vekilimiz olarak görüyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Eroğlu daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek şehirden ayrıldı.