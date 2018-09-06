Banaz OSB için önemli bir adım daha atıldı

Toplantıya Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Şube Müdürü Bahattin Yıldız, Mühendis Bülent Ayan koordinesinde Banaz Belediyesi ve ilgili tüm kurumların temsilcileri katıldı.

Banaz Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Yer Seçim Komisyonu çalışmalarına belirlenen alan ile ilgili diğer kurumların görüşlerinin alınması için zorunlu olan çalışma toplantısı ile başladı.

Bakanlık tarafından belirlenen 203 hektarlık alanda kurulacak olan Banaz Organize Sanayi Bölgesi Seramik Fabrikasının olduğu Kızılcaören Köyü ve Gedikleri köyü yol ayrımına kadar olan kısımdan oluşuyor.

Banaz Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan 1/25.000 ve 1/10000 ölçekli kadastral paftaların incelemesi yapılan toplantıda alınan görüşler değerlendirilerek onaylanmasının ardından 203 hektarlık alanda jeolojik etütler yapılacak.

Banaz Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kamulaştırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.