Banaz TOKİ'de kura çekimi yapılacak

Banaz'da yapılan TOKİ Konut Belirleme Kurası 26 Eylül 2018 Saat 13.00 te Belediye Kültür Sarayında yapılacak.

Uşak'ın Banaz ilçesinde geçen yıllarda proje ve ön kayıtları yapılan TOKİ Projesi aradan geçen süre içerisinde hızla tamamlanarak konut kura belirleme sürecine gelindi.

Banaz TOKİ Projesi 122 m2 lik 67 adet 3+1 konutlar ile 70 adet alt gelir grubuna yönelik olarak yapılacak olan 77 m2 konutlardan oluşuyor. Çevre düzenlemesinin yanı sıra bir adet mini marketi de barındıracak olan projenin ilçede yaşayan ev sahibi olmak isteyen düşük ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlara büyük bir fırsat oldu.

Banaz TOKİ hakkında bir açıklama yapan Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı; “Belediyemiz ile TOKİ İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü 137 konutluk Uşak Banaz Talep Projesinde inşaat aşaması tamamlanmak üzere olup, konut belirleme kura aşamasına geçilmiştir. Bu çerçevede, "Konut Belirleme Kurası" Belediyemiz ve TOKİ Yetkililerinin nezaretinde noter huzurunda yapılacaktır. Konut belirleme kura işlemi 26.09.2018 (Çarşamba) tarihinde saat 13.00'de Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirilecek olup, konutlar sahiplerine teslim edilecektir. Başvuru listesi dikkate alınarak gerçekleştirilecek kura çekim işleminden sonra, kesinleşmiş noter onaylı kura listesine göre sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir. Halkımızın ekonomik ve kaliteli konuta uzun vadede ödeme koşulları ile başlatmış olduğumuz Banaz TOKİ Projemiz İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, bir ömür boyu aileleri ve sevdikleri ile birlikte güzel bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.