Banaz'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. Yılı nedeni ile Banaz ilçesinde de anma töreni gerçekleştirildi.

Sabah Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın anıta çelenk koyması ile başlayan anma töreni saatlerin 09.05 i göstermesi ile birlikte sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Ardından Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi tarafından Banaz Kültür Sarayında hazırlanan törene geçildi. Törende Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan video gösterileri ve oratoryo gösterisi yapıldı. 10 Kasım nedeniyle Okullarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Törende bir konuşma yapan Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Millî Mücadelemizin önderi, bağımsızlığımızın mimarı büyük devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Atatürk sadece milletimizin değil; ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve üstün devlet adamlığı vasıfları ile bütün insanlığın sevgi ve saygısını kazanmış bir liderdir. 10 Kasım O'nun fikirlerinin özeti olan Cumhuriyetimizin ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde düşünme, bilinç tazeleme, birliğimizin, dirliğimizin daim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmanın; dünya mazlumlarının gözlerinde parıltı, yüreğinde umut olmanın günüdür.” Dedi.

Tören anma etkinliğine katılanların birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.