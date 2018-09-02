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02 Eylül 2018 10:27

Banaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları

Banaz’ın düşman işgalinden kurtuluşu muhteşem etkinliklerle kutlandı.

Banaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları

02 Eylül 2018 10:27


Banaz’ın düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları halkın büyük bir katılım göstermesi ile birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı.


Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesince hazırlanan kutlama programı Kültür Park alanında gerçekleşti. Kutlamalarda mehteran gösterisi, havai fişek gösterisi, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için palyaço ve çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikram edildi. Gecenin sonunda ünlü sanatçı Ebru Yaşar sahne alırken, konuklarla birlikte coşkulu anlar yaşadılar.


Osmanlı Devleti döneminde Kütahya sancağının Uşak kazasına bağlı bir nahiye olan Banaz 1912 yılında Kütahya Valisi Gedik Ahmet Paşa tarafından köy statüsüne indirildi. Bucak merkezi şimdiki İslam Mahallesi zamanın İslam Köyüne taşındı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmesinden sonra, işgal İç Anadolu’ya doğru zamanla ilerledi. 25 Mart 1920 tarihinde Banaz, Yunan işgaline uğradı. Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Yunan kuvvetlerinin Batıya çekilmesi ile 31 Ağustos 1922 de Türk Ordusu Banaz’a girdi. Böylece Banaz düşman işgalinden kurtuldu.




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