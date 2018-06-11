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11 Haziran 2018 18:16

Başbakan Yıldırım Uşaklılara seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının sürdüğünü ve yakında Turgutlu-Manisa-İzmir kısmına başlanacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım Uşaklılara seslendi

11 Haziran 2018 18:16


Uçakla Uşak’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda halka seslendi. Konuşmasında Uşak-İzmir karayolunda yaşanan zorluklara değinen Yıldırım, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının adım adım bitirildiğini, yakında Turgutlu-Manisa-İzmir kısmına başlanacağını anlattı. Başbakan Yıldırım, "2020’nin sonunda artık İzmir’e hızlı trenle gideceksiniz. Uşak lojistik merkezini yaptık. Zafer Havaalanı’nı Uşaklıların hizmetine verdik. Banaz Küçükler Barajı’nı yaparak Uşak’ın içme suyu sorununu kökünden çözdük. Uşak’ta tarıma verilen desteği 69 milyon liraya çıkardık. 16 yılda Uşak’a toplam 770 milyon nakit tarım ve hayvancılık desteği verdik. Onlar hala diyor ki mazotu ucuzlatacağız, be şaşkın biz zaten mazotun yarısını karşılıyoruz. Onların memleketten haberi yok. AK Parti Uşak’ın emrindedir, Uşak’ın uşağıdır" şeklinde konuştu.


Başbakan Yıldırım, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye için Uşaklılardan oy istedi. Yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başbakan Yıldırım, ikinci bayramı da 24 Haziran’da yaşamayı diledi.




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