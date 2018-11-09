Başkan Cahan gençlerle tecrübelerini paylaştı

Uşak Final Temel Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Başkan Nurullah Cahan öğrencilerin sorularını cevapladı.

Öğrencilere ilk olarak Başkan Cahan'ın eğitim hayatı hakkında bilgi verildikten sonra soru cevap şeklinde devam eden söyleşide eğlenceli anlar yaşandı.

Başkan Cahan öğrencilere, 4 yılda belediye hizmetleriyle gerçekleşen değişimlerden ve gelecek projelerden bahsettikten sonra, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Hayallerinden ve gelecek hedeflerinden bahseden öğrencilere yol gösteren Başkan Cahan kendi kariyer hayatından bahsetti.

“Babam esnaftı, biz okuduk ve avukat olduk. Avukatlıktan sonra da siyasete girdik. Derseniz ki böyle bir şey hayal ettiniz mi? Aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü o zamanlar imkânlar zordu, bu kadar basit değildi. Bir belediye başkanıyla böyle konuşmak, görüşmek veya şimdi ki gibi internet telefon bu imkânlar yoktu. Çalıştık uğraştık avukat olduk, sonra siyasete atıldık, belediye başkanı olduk. Bunların altındaki meyan taşı çok çalışmak. Çalışırsak aynısı sizler için de geçerli. Yapılamaz olamaz denilemeyen hiçbir şey yok. Yeter ki sizler isteyin, yeter ki çalışın.” sözlerini aktardı.

Öğrencilerden gelen “Avukat olmanın belediye başkanı olmaya faydası var mı?” sorusuna Başkan Cahan, “Faydası çok fazla. Avukat olmak, hukukçu olmak olayları kendi süzgecinizden geçirmenizi sağlıyor. Artı eksi yönlerini, mevzuat yönlerini hepsini görüyorsunuz. Ama bunun altında benim 10 yıllık belediye meclis üyeliğim var. Devamında avukatlıkla, mesleğimle de birleşince bu bize belediye başkanlığında başarılar getirdi” diyerek cevaplandırdı.

Öğrencilere tecrübelerini aktaran Başkan Cahan, “Hayatınızın en güzel günleri, bu yıllar. Eğlence, arkadaşlarla gezme bu günlerde güzel. Belki size bu sözlerim uzak gözüküyor, hayalinizde canlandıramıyorsunuz ama belli bir yaşa geldiğinizde göreceksiniz. Kendinizi yetiştirmenin en uygun yılları, aslında bu yıllar. Kitap okuma anlamında, kişisel kabiliyetlerinizi geliştirme anlamında, şarkı söyleme, şiir hikâye yazma gibi etkinlikleri gerçekleştirmenin en uygun zamanı bu yıllar. İnternet ortamı, eğlence güzel işler ama bunlar asli işlerin, asli eğitiminizin önüne geçmemeli. Bunun altını çiziyorum. Her şey yerli yerinde olmalı.” diyerek öğrencilere yol gösterici önerilerde bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Uşak Belediyesi'nin atmış olduğu twetlerden bahseden Başkan Cahan, öğrencilerle eğlenceli sohbetler gerçekleştirdi.

Uşak Final Temel Lisesi çıkışında konuşan okulun müdürü, “Öncelikle Başkanımız Avukat Nurullah Cahan'a davetimizi icabet ettiğini için çok teşekkür ederiz. Uşak Final Temel Lisesi olarak Kariyer Günleri çerçevesinde ‘Tecrübeden Öğreniyoruz' konulu özellikle Belediye Başkanı'mız, Vali'miz, İl Milli Eğitim Müdürü'müz, Cumhuriyet Başsavcı'mızın da katıldıkları bir etkinlik başlattık. Sağ olsun Belediye Başkanı'mız misafirimiz oldular. Öğrencilere son derece verimli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Ben Başkan'ımıza özellikle bu yoğun bize ve öğrencilerimize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmalarını öğrencilerin alkışlarıyla ve çekilen selfieyle sonlandıran Başkan Cahan, söyleşi sonunda “Bugünün gençliği bizim için değerli. Yarının teminatı onlar. Bizde sayın müdürümüzün ifade ettiği gibi tecrübelerimizi paylaşmak, onlarla hasbihal etmek, onların da şehre dair duygu ve düşüncelerini almak için güzel bir söyleşi programı gerçekleştirdik. Hem belediyemizi, hem bizi hem öğrencilerimizi konuştuk. İstiyoruz ki onları Uşak Belediyesi olarak geleceğe en güzel bir şekilde hazırlayalım. Uşak Belediyesi olarak ilimizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin, tüm eğitim kurumlarımızın yanındayız. Bugünde Uşak Final Temel Lisesi'ndeyiz, sayın okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum, güzel verimli hoş sohbetli bir toplantı oldu. Tüm öğrencilerimize şükranlarımı arz ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.