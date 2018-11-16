Başkan Cahan, Sayıştay Başkanını konuk edecek

Nurullah Cahan, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı da makamında ziyaret etti.

Ankara ziyaretlerini yoğun bir programda gerçekleştiren Başkan Cahan, bir çok siyasinin, bürokratın misafiri olurken, son Ankara ziyaretinde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Başkan Cahan'ı makamında kabul etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, farklı konularda da sohbetlerin edildiği görüşmede Başkan Cahan, Uşak'a yapılan, devam eden ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Uşak'ın dört yılda ciddi yol kat ettiğinin vurgulandığı görüşmede, Başkan Cahan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı yükselen, gelişen, büyüyen şehir Uşak'a davet etti.

Sayıştay Başkanı'nın olumlu karşıladığı davet sonrası sözü geçen ziyaretin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Son yıllarda birçok devlet adamını ağırlayan Uşak, Başkan Cahan'ın davetiyle Sayıştay Başkanı'nı ağırlamak için gün sayıyor.