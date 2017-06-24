Başkan Cahan Şehit Aileleri ve Gazilerle iftar yaptı

Ramazan ayının son iki günü içerisinde olunduğunu belirten Başkan Cahan, devleti, milleti ve bayrağı korumak üzere görev yapan güvenlik güçlerinin emniyeti için temennide bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin ve Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’nin üyeleriyle bir araya gelen Başkan Cahan ayrıca şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Bu tip birlikteliklerden her zaman mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Burada bir açıklamada bulunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Ramazan ayının son günlerine geldik yarın Arefe, ertesi günse bayram. Sizlerle birlikte orucumuzu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi şehit ve gazi ailelerimizin başımızın üstünde yeri var. Sizin istekleriniz bizim isteklerimiz anlamına gelir. Uşak Belediyesi olarak bu istekleri ve talepleri yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Siz değerli ailelerimizi hem şehitlerimizin hem de gazilerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu gözle bakıyoruz. İnşallah Rabbim ahirete intikal eden şehitlerimizin makamlarını ali eylesin. Onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Hayatta kalan gazi kardeşlerimizi de güç kuvvet versin. Bundan sonra da böyle güzel akşamlarda, sahurlarda ve nice programlarda bizleri buluşmayı nasip eylesin. Ben davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar." dedi.

Başkan Nurullah Cahan, "Sizin evlatlarınız gibi, gazilerimiz gibi şu anda yine nöbette bekleyen askerlerimiz var, polislerimiz var. Onlar sayesinde bizler buralarda birlik içerisinde dirlik içerisinde yaşayabiliyoruz. Rabbim devletimizi ve milletimizi daim eylesin. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza eylesin. Asla hainlere fırsat vermesin." dileklerinde bulundu.

Uşak Belediyesi olarak devletin emaneti olan şehit ve gazi ailelerinin emrinde ve hizmetinde olduklarını yineleyen Başkan Cahan, "Her daim böyle nice güzel programlarda buluşmak üzere hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizler ve evlatlarınız sayesinde ayakta olan bu vatan için, bizler, sizlere ve evlatlarınıza minnettarız." ifadelerine yer verdi.