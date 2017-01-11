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11 Ocak 2017 21:27

Başkan Cahan, Uşak’taki basın mensuplarıyla buluştu

Başkan Cahan, Uşak’taki basın mensuplarıyla buluştu

11 Ocak 2017 21:27

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte çalışan basın mensupları ile bir araya geldi.
Uşak’ta görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının katıldığı yemekte, Uşak gündemine ait sorunlar paylaşıldı ve istişarelerde bulunuldu. Gerçekleşen toplantıda Uşak Belediyesi’nin yaptığı ve yapacak olduğu projelerden oluşan görsel bir sunum da basın emekçilerine gösterildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ ve Özel Kalem Müdürü Seyfullah Furtana da yemekte hazır bulundu.
Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Siyasetçilerle, gazeteciler yapışık ikizler gibidir. Çalışma saatlerinde mesai kavramı yoktur. Gazetecilerimiz, 24 saat hiç durmadan meydana gelen olayları halkımıza ulaştırmak için çalışıyor. Uşak Belediyesi olarak bizlerde öyleyiz. Basın mensupları olarak hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmada önemli bir görev üstlenmektesiniz. Dolayısıyla siz değerli çalışma arkadaşlarıma emeklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.
Gazetecilerin yapmış oldukları eleştiri ve tavsiyeleri her zaman dikkate aldıklarını belirten Cahan, “2017, projelerimizin şaha kalkacağı bir yıl olacak. Geçmişte olduğu gibi bugünden sonrada ortak akılla şehrimizin en iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. El ele vererek bu işleri beraber yapacağız. Daha önce nasıl başardıysak yine bir ve beraber olarak halkımıza en güzel hizmeti vereceğiz. Bu tür beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” diyerek sözlerine son verdi.
Organizasyonun ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve katılan basın çalışanlarına hediyeleri takdim edildi.



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