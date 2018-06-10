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10 Haziran 2018 18:41

Başkan Cahan’dan Kadir Gecesi mesajı

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Cahan’dan Kadir Gecesi mesajı

10 Haziran 2018 18:41


Kur-an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu önemli gecenin tövbe ve bağışlanmak için oldukça büyük bir kıymete sahip olduğunu kaydeden Cahan, ibadetlerin kabulünü diledi.


Kadir Gecesi’nin Müslümanlara bir kurtuluş vesilesi kılındığını ifade eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Ramazan ayını ibadetlerle en iyi ve verimli şekilde icra ettik. Ramazan ayı geride kalırken, bu ayın en önemli günlerinden birisi olan Kadir Gecesi de bizlere manevi bir ödül niteliği taşıyor. Birlik ve beraberlik köprülerinin kurulduğu Ramazan ayında bu duyguların zirveye ulaştığı mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslüman coğrafyasında ve dünya üzerinde barış ve huzurun teminini ediliyor, gönüllerimizin temizlendiği, günahlardan arınılan Kadir Gecesi’nde gönül bağlarının sağlamlaştırılmasının önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden en güzel biçimde nasiplenebilme duasıyla, tüm halkımızın bu müstesna gecesini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Başkan Nurullah Cahan, Kadir Gecesinin bayramın da müjdecisi olduğunu belirterek, yaklaşan bayramın huzur ve güzellik getirmesini diledi.




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