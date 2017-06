Bayramda şekere dikkat

Bayramda tüketilen aşırı tatlıya dikkat çeken Döğerli alınabilecek önlemeleri sıraladı. Döğerli metabolizmayı hızlandıracak sindirimi kolaylaştıracak bir çay tarifi de verdi.

Uzun süren bir açlıktan sonra normal yeme tarzına geçildiğinde insan bünyesinde bir değişimlerin söz konusu olduğunu söyleyen Döğerli; "Kan şekerinde de değişiklikler meydana geldiği için sürekli tatlı ihtiyacımız olabiliyor. Zaten Ramazan şeker bayramı olduğu için tatlılar da bol olacaktır. Öncelikle bunları frenlememiz gerekir. Tatlı tabi ki tüketilecek ama sütlü tatlı olması bizim için öncelikli olsun diyoruz. Birde her gün bayram ziyaretlerine gideceğimiz için tatlıyı günde bir porsiyon ya da kilo vermek istiyorlarsa yarım porsiyon ile kendilerini sınırlandırsınlar. Ancak güne başlarken kesinlikle sağlam bir kahvaltı yaparak başlasınlar, bu tatlıya olan ihtiyacı biraz daha azaltacaktır. Ekmek mutlaka tam tahıllı olmalı, peynir, beyaz renkli peynirlerin yağları daha az olacaktır daha iyi olur. Her gün mutlaka bir yumurta tüketsinler, yumurtanın sindirimi zor olduğu için uzunu süre tok tutar. Bol miktarda yeşillik olsun ki C vitamini biraz daha kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Onun dışında ıhlamur, ada çayı gibi bitkisel tarzda çaylardan tercih ederlerse hazımsızlık problemleriyle biraz daha az karşılaşmış olurlar. Bir de bir yerlere ziyarete gitmeden önce ayran içebilirler süt içebilirler bu da kan şekerinin dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Gündüz ikramlar olacağı için akşam yemeklerinin hafif olmasına dikkat etmek gerekir. Bu da bir sebze yemeği olabilir ya da et tercih etmek durumunda kalıyorsak ızgara, haşlama ya da fırında şeklinde olursa daha iyi olur. Gün içerisinde tatlı tüketileceği için ekmek miktarının da azaltılması istiyoruz. Öğünlerde ekmek, pilav, makarna , çorba, hamur işi tarzındaki besinlerden tercih etmesinler. Onun dışında yoğurt tüketsinler, akşam yemeklerinden sonra da süt ya da ayran tercih edebiliriler."

Döğerli, metabolizmayı hızlandıracak sindirimi kolaylaştıracak bir çay tarifi de verdi. Döğerli’nin tarifi şu şekilde; " Bir tatlı kaşığı yeşil çay ya da beyaz çay olsun, bir tatlı kaşığı ıhlamur çayımız olsun, kabuk tarçınımız olsun, bir çay kaşığı rezenemiz, bir tatlı kaşığı da roybos çayı bu da kırmızı renkli bir çaydır metabolizmayı hızlandırır, kendi yapısı gereği tatlı olduğu için ekstra bir şeker kullanmalarına gerek kalmayacaktır. Bir de vanilyalı ve tarçın aromalı olduğu için de tatlı ihtiyacını biraz bastırmış olur. Bunların hepsini 500 mili litre kaynamış suda yaklaşık 5 dakika bekletip bunu ılık bir şekilde içebilirler. Günde bunu duruma göre 2-3 kez tekrarlamaları yeterli olacaktır."